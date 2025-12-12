Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kosljun, Czarnogóra

Mieszkanie w M 10, Czarnogóra
Mieszkanie
M 10, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1/2
Piękne studio o powierzchni 21 m2, położone na 1 piętrze nowego budynku o niskim wzniesieniu…
$92,546
