Długoterminowy wynajem domy z widokiem na morze w Herceg Novi, Czarnogóra

3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,662
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,282
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Kumbor, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
za miesiąc
