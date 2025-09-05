Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Herceg Novi, Czarnogóra

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse w Herceg Novi, Czarnogóra
Penthouse
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
First Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Penthouse w Kumbor, Czarnogóra
Penthouse
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 611 m²
Luksusowo urządzony apartament z trzema sypialniami w Marina osady, Portonovi.Pierwszy pozio…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się