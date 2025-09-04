Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe z garażem na sprzedaż w Herceg Novi, Czarnogóra

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Powierzchnia: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 tarasy)Sypialnie: 6Kąpiele: 2 + 2Garaż: 38 m2Duplex Ap…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Well priced property ideally suited for investment and upmarket holiday letting has come ont…
$363,093
