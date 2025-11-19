Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi Municipality
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

nieruchomości komercyjne
68
hotele
36
Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 170 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Zakład produkcyjny 170 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 170 m²
Salon jest wyposażony zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami zawodowymi. Wszystkie …
$85,291
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się