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Wynajem długoterminowy will w Zeta Municipality, Czarnogóra

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5 obiektów total found
Willa 1 pokój w Golubovci, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Golubovci, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Pięknie utrzymane i w pełni umeblowane 160 m ² dom do wynajęcia w Zeta, położony na przestro…
$1,156
za miesiąc
VAT
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Willa w , Czarnogóra
Willa
, Czarnogóra
Powierzchnia 450 m²
A newly built 450 m² warehouse located in Zeta, situated on a 2,000 m² plot of land, is now …
$2,318
za miesiąc
VAT
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Luksusowa willa do wynajęcia, o powierzchni 330 m ² na działce 1.800 m ². Posiada basen 9x4 …
$3,476
za miesiąc
VAT
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Mazur EstateMazur Estate
Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 450 m²
Nowo wybudowany 450 m ² magazyn położony w Zeta, położony na 2000 m ² powierzchni gruntu, je…
$2,318
za miesiąc
VAT
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
A luxurious villa for rent, with an area of 330 m² on a plot of 1,800 m². It features a 9x4 …
$3,476
za miesiąc
VAT
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