Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dobrota
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Dobrota, Czarnogóra

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Nieruchomości, Czarnogóra, Kotor, Do wynajęciaJednopokojowe urządzone mieszkanie jest dostęp…
$776
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się