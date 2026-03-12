Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dobrota
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Dobrota, Czarnogóra

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Luksusowy apartament jest dostępny do długoterminowego wynajmu w Dobrota, Kotor, zaledwie 50…
$1,453
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3
Nowy, luksusowy apartament z dwoma sypialniami jest dostępny do długoterminowego wynajmu w D…
$1,744
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Brand- nowy, nowocześnie urządzony apartament w okolicy Dobrota, Kotor, jest dostępny do dłu…
$1,046
za miesiąc
Zostaw prośbę
