Domy z ogrodem na sprzedaż w Buljarica, Czarnogóra

3 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 752 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na urwisku w Buljarica, Czarnogóra. Bezpośrednio od właściciela.Główne cechy:- 752 m2 (5…
$692,407
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 12 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 12 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Dom na sprzedaż w Buljarice z pięknym widokiem na morze. Dom położony jest w doskonałej loka…
$1,76M
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Dom 8 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Dom na sprzeda ¿z widokiem na morze w Buljarice w fantastycznej lokalizacji. Dom jest typ mi…
$870,409
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
