  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Boreti
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Boreti, Czarnogóra

3
1 pokojowe
51
2 pokojowe
30
3 pokojowe
12
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2
Sprzedaż Becici 4408. Na sprzedaż studio 28m2 w rezydencji Boreti Residence. Apartament znaj…
$103,646
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Riwiera Budva, dystrykt Becici. Nowe apartamenty od Dewelopera w siedmiopiętrowym domu klubo…
$439,871
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Riwiera Budva, dystrykt Becici. Nowy apartament z jedną sypialnią w dogodnej okolicy Odległ…
$186,189
AdriastarAdriastar
Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 13
text
Cena na żądanie
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Penthouse 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Piętro 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
GATE Realty
English, Русский, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 5/6
text
$190,011
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 286 m²
Apartments in the villa (A2/V10): 2 bedrooms, 156 sq.m. + 130 m. ROI 6%. The cost of a pac…
$1,94M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Mieszkanie w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie
Boreti, Czarnogóra
#ID 597🏗 📍 -🔹 Совре🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 СтВ• 🟡 1 с• 🟡 2 с• 🟡 3 с💶 📞 + 38268568688 (все
$94,620
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Penthouse 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 457 m²
Apartments in the villa (A5/V6): 3 bedrooms, 255 sq.m. + 202 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$2,70M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5
# sell # bechichichiId 207🏠2 pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie Elia Residences, B…
$312,155
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Apartments in the villa (AS2/V32): 2 bedrooms, 133 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of …
$1,03M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
# sell # bechichichidowód tożsamości 533🏠 Apartament na sprzedaż z 3 sypialniami i 2 łazienk…
$325,491
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 7 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 7 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 9/7
text
$876,162
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Riwiera Budva, dystrykt Becici. Dwupokojowe mieszkanie w siedmiopiętrowym domu klubu w dogod…
$349,104
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
First Realty
English, Русский, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4
# sell # bechichichiID 538🏠 Doskonały apartament z widokiem na morze w Becici, tylko 350 m d…
$109,890
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 7
We present to you a new investment project in Montenegro “Montesa Hill Premium Residence” in…
$158,124
