  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Boreti
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Boreti, Czarnogóra

condo
3
1 pokojowe
51
2 pokojowe
30
3 pokojowe
12
16 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
Sprzedaż Becici # 7340. Apartament jednoosobowy, 38 m2 + 13 m2 taras, 4 piętro bez windy, ni…
$122,163
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2
Sprzedaż Becici 4408. Na sprzedaż studio 28m2 w rezydencji Boreti Residence. Apartament znaj…
$103,646
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6/6
Na sprzedaż Jedna sypialnia Penthouse z dachem i panoramicznym widokiem na morze w Becici A…
$226,918
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Penthouse 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Piętro 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Apartments in the villa (A1/V28): 2 bedrooms, 146 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$917,574
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$174,992
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 5/6
text
$190,011
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/5
# Sprzedam # BeciciID 412🏠 Na sprzedaż apartament z 2 sypialniami w Budva, dzielnicy BoretiP…
$275,972
Agencja
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
text
$190,011
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie
Boreti, Czarnogóra
#ID 597🏗 📍 -🔹 Совре🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 СтВ• 🟡 1 с• 🟡 2 с• 🟡 3 с💶 📞 + 38268568688 (все
$94,620
Agencja
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Apartments in the villa (A1/V26): 2 bedrooms, 149 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,03M
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 7 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 7 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 9/7
text
$876,162
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Agencja
First Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/8
text
Cena na żądanie
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
