  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Blizikuce
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Blizikuce, Czarnogóra

Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne Sea- View Villa w BlizikućeTa elegancka, współczesna willa oferuje doskonałą mies…
$577,312
VAT
Zostaw prośbę
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieruchomości, CzarnogóraNa sprzedaż: Luksusowa willa w budowie, położona w ekskluzywnej osa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ekstra nowa willa na sprzedaż! Ta imponująca nieruchomość obejmuje powierzchnię 600 m2, znaj…
$3,51M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowo wybudowana luksusowa willa o powierzchni brutto 400 m2 jest na sprzedaż w Blizikuće, Bu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
