  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Andrijevica Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Andrijevica Municipality, Czarnogóra

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Seoce, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Seoce, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/4
Przestronny apartament z pięknym widokiem na morze jest na sprzedaż w Seoce, na przedmieścia…
$168,978
