  1. Realting.com
  2. Mołdawia
  3. Ștefan Vodă District
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Stefan Voda District, Mołdawia

1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Talmaza, Mołdawia
Penthouse 4 pokoi
Talmaza, Mołdawia
Pokoje 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 9/10
Penthouse Premier Class — Arcadia. "Arkadyevsky Palace" 340 m of absolute luxury. A view of …
$850,000
Parametry nieruchomości w Stefan Voda District, Mołdawia

