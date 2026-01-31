Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Mołdawia
  3. Căușeni District
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Causeni District, Mołdawia

1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Copanca, Mołdawia
Dom 8 pokojów
Copanca, Mołdawia
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedam nowy dom z remontami. fasada może być malowana lub jeśli jest to pożądane. dachowan…
$191,088
Parametry nieruchomości w Causeni District, Mołdawia

