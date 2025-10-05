Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Saint Paul's Bay
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Taras

Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Saint Pauls Bay, Malta

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Qawra, Malta
Penthouse 6 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się