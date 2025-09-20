Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Saint Pauls Bay, Malta

1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Bugibba, Malta
Mieszkanie 6 pokojów
Bugibba, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 5/1
BUGIBBA - Dobrze wykończony, w pełni umeblowany apartament z widokiem na morze na 5 piętrze …
$668,804
Zostaw prośbę
