Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Hamrun
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w Hamrun, Malta

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 8 pokojów w Hamrun, Malta
Szeregowiec 8 pokojów
Hamrun, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się