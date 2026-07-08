Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Central Region, Malta

;
nieruchomości komercyjne
215
pomieszczenia biurowe
8
nieruchomości inwestycyjne
6
sklepy
12
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel w San Gwann, Malta
Hotel
San Gwann, Malta
8 Podłogi (600 m2) 75 m2 x 8 pięter 11 pokoi z łazienkami Cafetteria Street Level. Odbiór Śn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się