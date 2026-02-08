Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Birkirkara, Malta

1 obiekt total found
Willa 11 pokojów w Birkirkara, Malta
Willa 11 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
