Domy z garażem na sprzedaż w Birkirkara, Malta

wille
3
szeregowcy
16
2 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Birkirkara, Malta
Willa 11 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse / palazzino is truly unique an…
$986,834
Zostaw prośbę
