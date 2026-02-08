Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Birkirkara, Malta

penthouse’y
29
1 pokojowe
16
2 pokojowe
31
3 pokojowe
50
1 obiekt total found
Mieszkanie 9 pokojów w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 9 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/1
Wejdź w ten stylowy apartament z trzema sypialniami, przeznaczony do nowoczesnego, komfortow…
$513,201
