Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Attard
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Attard, Malta

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 9 pokojów w Attard, Malta
Willa 9 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się