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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo zujuńskie, Litwa

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domy
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15 obiektów total found
Dom w Rajsze, Litwa
Dom
Rajsze, Litwa
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
KOTDIGIA DO PILATII. Został przedstawiony w polu 5 gospodarstw domowych, FUNKCJONOWANE KODY …
$410,265
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłam Individual, MODERNUS ONE HAUTE HOUSEHOLD! Jest to cichy i szybko rosnący blok poszcz…
$413,248
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Dom w Ginejciszki, Litwa
Dom
Ginejciszki, Litwa
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 3
Indywidualny dom jest sprzedawany w Amber, Olivet Street. Ulica asfaltowana i oświetlona, za…
$521,687
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wioska A 108 m2 podwójny dom jest sprzedawany w zamku z dala od głównych uli…
$237,657
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Dom w Bujwidziszki, Litwa
Dom
Bujwidziszki, Litwa
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ W SPRZEDAŻY DOMOWEJ Z STREFĄ SPA NA NAS ZUJYNANGU! • Adres: Vilniaus r. sav., Zujū…
$462,988
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Dom w Rozkazy, Litwa
Dom
Rozkazy, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
SALA Comfortable Sublocated Dom w SUB, obok Pašilaitis / Zujūnai Funkcjonalne i dobrze zapr…
$478,049
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Giełaże, Litwa
Dom
Giełaże, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MŁODZIEŻY, JAKOŚĆ ZAKŁADOWANA W GOSPODARSTWIE DOMOWEJ ŻYWEJ GOSPODARKI DOMOWEJ! ZA…
$481,138
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska W zamku znajduje się apartament 108,35 m2 od głównych ulic. Dom jest umieszczony…
$226,064
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Dom w Ciechanowiszki, Litwa
Dom
Ciechanowiszki, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM A + + ENERGY-CLASES JAKOŚĆ ZBUDOWANA PRZEZ WYŁĄCZONĄ DIZAINĘ PRZEDŁOŻONĄ W AUDYBLE!…
$300,144
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Dom w Płocieniszki, Litwa
Dom
Płocieniszki, Litwa
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PLATYNGÓW GOSPODARCZYCH G. 72, WILNIUS RAJ. Nowoczesny i przestronny dwupiętrowy d…
$521,687
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Dom w Sałata, Litwa
Dom
Sałata, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny dom nad jeziorem Salote jest sprzedawany - natura, pokój i komfort miasta w jedn…
$730,503
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska W zamku znajduje się apartament 108,35 m2 od głównych ulic. Dom jest umieszczony…
$226,064
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Dom w Rowy, Litwa
Dom
Rowy, Litwa
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny, komfortowy układ, jakość wyposażony indywidualny dom z działką 12 ares ziemi w Ri…
$521,687
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
- Domowa dostawa 85% ukończenie w lipcu 2026 Istnieje możliwość zakupu w pełni wyposażonego…
$284,029
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Dom 5 pokojów w Dworzyszcze, Litwa
Dom 5 pokojów
Dworzyszcze, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
W wyjątkowym miejscu dla jego piękna, w zachodniej części miasta Wilno, między dwoma jeziora…
$430,719
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Parametry nieruchomości w starostwo zujuńskie, Litwa

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