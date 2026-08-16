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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo podmiejskie Żyżmary, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Kriauciskes, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Kriauciskes, Litwa
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1
Lokale handlowe na sprzedaż w dzielnicy Kaisiadorys Pomieszczenia podzielone są na trzy częś…
$409,149
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