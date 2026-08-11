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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo zybolskie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Staszkuniszki, Litwa
Dom
Staszkuniszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dwupiętrowy dom z unikalnym poczuciem prywatności i naturalną harmonią z działką…
$198,178
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo zybolskie, Litwa

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Luksusowe
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