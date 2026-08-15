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Domy na sprzedaż w rejon jezioroski, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Vosyliskis, Litwa
Dom
Vosyliskis, Litwa
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
W pobliżu Zarasai, Vosyliškis wsi, dom mieszkalny jest sprzedawany. Piękne miejsce, przedmie…
$34,779
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Dom w Jeziorosy, Litwa
Dom
Jeziorosy, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwa i 11 ha. gospodarstwa są sprzedawane w wyłącznym miejscu - w regionalnym parku …
$149,832
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Agencja
Capital
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Dom w Jeziorosy, Litwa
Dom
Jeziorosy, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
RÓŻNE ZASOBY SPRZEDAŻY NA ZARAZY PRZEWOŹNIKA Wysłałem dwa pasztety do domu w kraju! Powierzc…
$121,727
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Parametry nieruchomości w rejon jezioroski, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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