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Rezydencje z basenem na sprzedaż w Okręg wileński, Litwa

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1 obiekt total found
Rezydencja 7 pokojów w Wilno, Litwa
Rezydencja 7 pokojów
Wilno, Litwa
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 792 m²
Liczba kondygnacji 2
Nie dla wszystkich. Tylko dla tych, którzy mogą wybrać. W domu. I są miejsca, które zmieniaj…
$2,25M
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Parametry nieruchomości w Okręg wileński, Litwa

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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