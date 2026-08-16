Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Wilckie starostwo podmiejskie
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Wilckie starostwo podmiejskie, Litwa

;
3 obiekty total found
Dom w Sauletekiai, Litwa
Dom
Sauletekiai, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w miejscowości Saulėčiai Ogólne: • Miejsce - wieś Saulėtekiai, dzielnica Vilkija, dystr…
$33,619
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kruvandai, Litwa
Dom
Kruvandai, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz miejsca, gdzie możesz zbudować wymarzony dom wokół natury? Ten przytulny dom jest za…
$63,762
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Akuotai, Litwa
Dom
Akuotai, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GRY GOSPODARCZEJ G, AKTUALIZACJI KM, KAUNO RAJ, WILKII BACK, ROAD! ZASADY: • Dom mu…
$50,985
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Wilckie starostwo podmiejskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się