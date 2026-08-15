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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon wyłkowyski, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 786 m² w Wyłkowyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 786 m²
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 786 m²
Piętro 1
Na sprzedaż kawiarnia z lokalami komercyjnymi i pomocniczymi, powierzchnia 786.39 m2 Obecni…
$289,826
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 691 m² w Padurpinycys, Litwa
Nieruchomości komercyjne 691 m²
Padurpinycys, Litwa
Powierzchnia 691 m²
Piętro 1
TRANSAKCJE HANDLOWE SPRZEDAŻY Z DZIAŁEM DROGOWYM - VILKAVIŠKIŠKAS R., PILLERS W MIESIĘCY - A…
$69,139
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 847 m² w Wyłkowyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 847 m²
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 1 847 m²
Piętro 1
Sprzedawane są dwa budynki z innymi budynkami na wspólnym podwórku. Vytauto g. 67, Vilkavišk…
$405,756
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Agencja
Capital
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