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Mieszkania na sprzedaż w Vilainiu seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Vasariskiai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vasariskiai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/2
SAD with FUTURE, MELIORATORS G. 2, VILAINES K., POSTAL OBSZAR. !!!!! Adres - Melioratorio g…
$49,007
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Vilainiu seniunija, Litwa

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