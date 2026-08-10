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Domy na sprzedaż w starostwo Jewie, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Puganie, Litwa
Dom
Puganie, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
W cudownym miejscu, w pobliżu dojrzałego lasu sosnowego i rzeki Neris, sprzedany jest kamien…
$149,395
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Dom w Jewie, Litwa
Dom
Jewie, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ DO GOSPODARKI DOMOWEJ W Drugim CENTRUM LOKALNYM! ----------------------------------…
$169,906
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Agencja
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Dom w Balceryszki, Litwa
Dom
Balceryszki, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukasz przestronnego gospodarstwa dla życia i / lub rozwoju biznesu lub gospodarki? Mam dla…
$92,707
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Parametry nieruchomości w starostwo Jewie, Litwa

z garażem
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