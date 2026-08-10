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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Jewie, Litwa

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Jewie
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6 obiektów total found
Dom w Puganie, Litwa
Dom
Puganie, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
W cudownym miejscu, w pobliżu dojrzałego lasu sosnowego i rzeki Neris, sprzedany jest kamien…
$149,395
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Mieszkanie 2 pokoi w Dębówka, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Dębówka, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/2
YELLOW 2 KAMBARY BYŁY NATURA W DZIEDZINIE BUDYNKU I BUDYNKU DOMOWEGO - MOŻLIWOŚCI K., SAW EL…
$69,497
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Dom w Jewie, Litwa
Dom
Jewie, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ DO GOSPODARKI DOMOWEJ W Drugim CENTRUM LOKALNYM! ----------------------------------…
$169,906
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TekceTekce
Dom w Balceryszki, Litwa
Dom
Balceryszki, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukasz przestronnego gospodarstwa dla życia i / lub rozwoju biznesu lub gospodarki? Mam dla…
$92,707
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Mieszkanie 2 pokoi w Jewie, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jewie, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ ALE 2 K, LOW Lekki i przytulny apartament 2-pokojowy w Palanga - idealny wybór dla…
$74,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Jewie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jewie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Ale dwie wojny i tambers - zlokalizowane monitoring! _ _ _ _ _ _ _ Mokyklos g. 20: 124m; 71,…
$119,408
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Typy nieruchomości w starostwo Jewie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w starostwo Jewie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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