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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vieksniu seniunija, Litwa

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Wieksznie
3
3 obiekty total found
Dom w Wieksznie, Litwa
Dom
Wieksznie, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ Rezydencji GOSPODARKI DOMOWEJ W OKOLICZNOŚCI - VINKS G. 14 Z BUDYNKAMI POMOCNICZYMI…
$26,883
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Wieksznie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wieksznie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY, ROZWÓJ, 3 KAMB. Ale. INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Mažeikai, Friendshi…
$64,962
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wieksznie, Litwa
Dom
Wieksznie, Litwa
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ REZYDENCJI (1 / 2 GOSPODARKA DOMOWA) IDEAL SELEKCJA NOWEGO STATU REZYDENCJI INFORMAC…
$36,470
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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Parametry nieruchomości w Vieksniu seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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