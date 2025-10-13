Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo Wiciuny
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w starostwo Wiciuny, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Nerowo, Litwa
Dom
Nerowo, Litwa
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z 18 ares działki w Nerams OGÓLNE: Cena sprzedaży: 90 000 EUR; Adres: Tvenkinio g. 9, …
$104,937
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo Wiciuny, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się