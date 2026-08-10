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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Wiciuny, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Jaśkielewicze, Litwa
Dom
Jaśkielewicze, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonałe pojedyncze podwórze z pięknym miejscem otoczonym lasami i pobliskim Druskininkai j…
$52,169
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Capital
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Mieszkanie 1 pokój w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Druskieniki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ BUTTERA DO PRZEPROWADZANIA NIERUCHOMOŚCI G., 1 KAMBARIO, 28,72 KV.M DO PRZYGOTOWANI…
$51,551
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ JAUKI SOURCE Z PIERWSZĄ I GWARANCJĄ W CYPR, INTRAVENCE KM., INTRAVES G. Szukasz mi…
$212,292
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Wiciuny, Litwa

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