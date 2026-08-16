Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Vidukles seniunija
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vidukles seniunija, Litwa

;
domy
4
4 obiekty total found
Dom w Sarkaimys, Litwa
Dom
Sarkaimys, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
SLAYOUT JEDNEGO TYPU DRUGIEGO TRAFFIKU Z SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Przestronna dzia? ka o p…
$21,802
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Widukle, Litwa
Dom
Widukle, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 2
Opuszczony dom o powierzchni 50.70 m2 z 19-wieczną działką, Šilo g. 19, Pareizgupio, Raseini…
$17,361
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Virgainiai, Litwa
Dom
Virgainiai, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 173,94 KV. GOSPODARKA DOMOWA Z ROLNICTWEM I TYPem Tylko ~ 1,5 KM DO MAGISTERS A1, …
$78,833
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Dom w Virgainiai, Litwa
Dom
Virgainiai, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
HOUSEHOLD IN TRANSACTION, RAE RAJ. Czy... Jednopiętrowy kamienny dom na sprzedaż w Wirginii.…
$25,073
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vidukles seniunija, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się