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Domy na sprzedaż w starostwo widziskie, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Jasiuliskis, Litwa
Dom
Jasiuliskis, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Niepowtarzalny dom - część dawnego dworu Jasiuliškės. Dom mieszkalny jest 143 m2 z głęboką i…
$11,405
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Dom w Padbariskiai, Litwa
Dom
Padbariskiai, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż NAM z 30-bar działki w VIDENDS, UKERGES G. Więc... ZASADY OGÓLNE: • Doskonała i …
$64,715
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Dom w Kurenai, Litwa
Dom
Kurenai, Litwa
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 1
W cudownym miejscu, w pobliżu jeziora Kurėnai, sprzedaje się 100-letni park otoczony rezyden…
$273,525
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Parametry nieruchomości w starostwo widziskie, Litwa

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