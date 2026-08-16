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Mieszkania na sprzedaż w starostwo widziskie, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Widziszki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Widziszki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
PARKYDAM 2. BUTAS JASIULIŠKIO K. Więc... - Układ funkcjonalny apartamentu: 2 pokoje + kuchni…
$62,683
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo widziskie, Litwa

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