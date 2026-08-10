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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vezaiciu seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Samaliske, Litwa
Dom
Samaliske, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
PAŃSTWO PASZY, PRÓBEK W ŻYWNOŚCI LEPSZE Z PAKIETU 13 ---------------------------------------…
$152,458
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Vezaiciu seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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