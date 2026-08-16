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Mieszkania na sprzedaż w Velzio seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Velzys, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Velzys, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
3 pokoje apartament na sprzedaż, Palanga, Panevėžys, do Panevėžys 10 km. Dla tych, którzy pr…
$97,014
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Velzio seniunija, Litwa

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