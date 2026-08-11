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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Wiejsiejskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Wiejsieje, Litwa
Dom
Wiejsieje, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Na drogach, w małym, ale bardzo przytulnym i cichym miasteczku Dzūkija, w pobliżu jeziora wi…
$207,515
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Agencja
Capital
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Dom w Czuwańce Łosiewickie, Litwa
Dom
Czuwańce Łosiewickie, Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDMIOT INDYWIDUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA OPERACYJNEGO W KRAJU ZAMKNIĘCIA Jest to miejsce dla …
$250,732
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo Wiejsiejskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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