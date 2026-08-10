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Domy na sprzedaż w starostwo orańskie, Litwa

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8 obiektów total found
Dom w Orany, Litwa
Dom
Orany, Litwa
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SWOICH I ERDVI SOURCES Z POŁUDNIĄ, PIERWSZĄ I DRUKOWANĄ ŚRODOWISKIEM - MEXICAN K., …
$175,339
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Dom w Niedzingi, Litwa
Dom
Niedzingi, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulne gospodarstwo na sprzedaż w miejscowości Nedzigė, dystrykt Varėna Szukasz spokoju,…
$43,086
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Dom w Sołoworce, Litwa
Dom
Sołoworce, Litwa
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 1
W cichym, zalesionym miejscu, Salovantė, w pobliżu Old Varėna, drewniany ogród z basenem jes…
$29,066
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TekceTekce
Dom w Orany, Litwa
Dom
Orany, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿Birutės g. 16, Varėna ZASADY NAMO - Powierzchnia całkowita - 124,93 m kw. -…
$85,252
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Dom w Dobrowola, Litwa
Dom
Dobrowola, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
Varėnos r. sav., Pagirių kalba dom z budynkiem gospodarstwa i przestronne 54,20 działki. Pac…
$60,168
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Dom w Stare Orany, Litwa
Dom
Stare Orany, Litwa
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
DZIEŃ OTWARTE - 15 kwietnia, od 14: 00 do 15: 00. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja (V…
$57,271
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Dom w Przełaje, Litwa
Dom
Przełaje, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
W dzielnicy Varėna, w miejscowości Perloja, obok pięknie urządzonych zagród, sprzedaje się d…
$25,227
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Dom w Niedzingi, Litwa
Dom
Niedzingi, Litwa
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ W NIEDYSTRYKCJI Sprzedane Plakat domu z zagrodami w pięknym miasteczku Nedzinge, V…
$13,676
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Parametry nieruchomości w starostwo orańskie, Litwa

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