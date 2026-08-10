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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo orańskie, Litwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 303 m² w Gudzie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 303 m²
Gudzie, Litwa
Powierzchnia 303 m²
Piętro 1
W dzielnicy Varėna, Gudžiai wsi, 303 m kw. Produkcja - magazyny z mieszkaniem. DOMINANT SPRZ…
$150,709
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 464 m² w Orany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 464 m²
Orany, Litwa
Powierzchnia 464 m²
Piętro 1
Pomieszczenia administracyjne na sprzedaż w Varėna, Rūstų g. 55. Strategicznie dobre miejsc…
$46,125
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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