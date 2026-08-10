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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo użwenckie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Volungiai, Litwa
Dom
Volungiai, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom położony jest w południowej środkowej części miasta Kelmia, w pobliżu szkoły, szafek, po…
$35,035
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Dom w Użwenty, Litwa
Dom
Użwenty, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy stoją w centralnej części miasta Kraži, w pobliżu szkoły, oddziału, polikliniki, superm…
$31,671
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Parametry nieruchomości w starostwo użwenckie, Litwa

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