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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon uciański, Litwa

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Uciana
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8 obiektów total found
Dom w Kauliniskis, Litwa
Dom
Kauliniskis, Litwa
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom mieszkalny 241,80 m2 z 31,63 ares dzia? ka w Kauliniškis, Utenos r.. Szukasz ekskluzywn…
$99,216
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Dom w Ruzgiskes, Litwa
Dom
Ruzgiskes, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Zamówiony i przytulny dom, otoczony naturą, czeka na nowych właścicieli. Malownicze miejsce …
$277,646
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Dom w Ginekalnis, Litwa
Dom
Ginekalnis, Litwa
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ TWOJEGO PÓŹNIEJ BUDYNKU Szukasz spokoju, natury i prywatnego kącika dla rekreacji …
$173,374
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TekceTekce
Dom w Antandraja, Litwa
Dom
Antandraja, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDEROWANA GOSPODARKA DOMOWA Z ŻYMI BUDYNKAMI NA DRODZE LOBINE / LOGBOOK ESTER GRANT! Zlo…
$428,942
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Mieszkanie 2 pokoi w Uciana, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Uciana, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/5
SPRZEDAŻ 2 KAPSUŁEK NA SCELIO Street, UTEN! Ten apartament jest idealny dla tych, którzy szu…
$46,752
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Mieszkanie 3 pokoi w Uciana, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uciana, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/5
LOKACJA❗️Poniedziałek, 20 kwietnia, od 12 do 16. Musisz się zarejestrować! Tel lub e-mail: …
$98,739
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Mieszkanie 2 pokoi w Uciana, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Uciana, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
LOKACJA❗️Wtorek, 7 kwietnia 17- 19. Musisz się zarejestrować! Tel lub e-mail: .............…
$89,994
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Dom w Klykiai, Litwa
Dom
Klykiai, Litwa
Powierzchnia 764 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalny przytulny i nowoczesny ośrodek rekreacji nad jeziorem, otoczony dojrzałym lasem, pr…
$1,71M
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Typy nieruchomości w rejon uciański.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon uciański, Litwa

z garażem
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