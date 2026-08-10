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Domy na sprzedaż w starostwo Upniki, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Pakalniskis, Litwa
Dom
Pakalniskis, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane 4 Cambaree household w Jonava, UPNINKAS Upninkai - historyczna, bogata wioska w dz…
$82,558
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Upniki, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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