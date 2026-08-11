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Domy na sprzedaż w Tytuvenu apylinkiu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Sedbarai, Litwa
Dom
Sedbarai, Litwa
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Household household household household household, Shedbean Price, Well Ray. - Shedbars - wi…
$18,549
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Agencja
Capital
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Dom w Medsodziai, Litwa
Dom
Medsodziai, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo na sprzedaż zostało zbudowane w 1870 roku w Tin. Dom został zbudowany w 1870 ro…
$47,507
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Parametry nieruchomości w Tytuvenu apylinkiu seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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