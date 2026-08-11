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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tryskiu seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 395 m² w Tryszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 395 m²
Tryszki, Litwa
Powierzchnia 395 m²
PREZENTACJA HANDLOWA - PRODUKCJA - PREMIA SKŁADOWA Adres: Bokšto g. 19, Trakai, Telšių r. o…
$54,487
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 149 m² w Pabalve, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 149 m²
Pabalve, Litwa
Powierzchnia 1 149 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lokale handlowe zlokalizowane na obszarze Telšiai. Milę stąd. Pomieszczenia m…
$52,169
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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