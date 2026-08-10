Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo Taurokiemie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Taurokiemie, Litwa

;
domy
5
5 obiektów total found
Dom w Pilono, Litwa
Dom
Pilono, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 1
Garden house "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Informacje podstawowe: • Wykres - 1…
$85,648
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pilono, Litwa
Dom
Pilono, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO W OBSZARZE PARKA REGIONALNEGO CZŁONKÓW MLECZNYCH Szukasz spokoju, przyrody i …
$51,637
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pilono, Litwa
Dom
Pilono, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
INWESTYCJA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI - TWOHOT HOUSEHOLD WIĘCEJ KRAJU 8 res dzia? ka z dwukondygnac…
$64,423
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Dom w Dobila, Litwa
Dom
Dobila, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Pokłócenie się z rezydencją domu w ratowaniu obszaru mlecznego. Tylko 26KM. Dom jest w pełni…
$247,959
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Gogi, Litwa
Dom
Gogi, Litwa
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
- Tak. !! Tylko 15 km od Cauno, SPRZEDAJ 16 SODA Z NAPRAWDĄ!! - Tak. Marzysz o ucieczce z Ko…
$45,474
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo Taurokiemie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się